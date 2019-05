Bier en beats bij pseudo-Heuvelkerk: studenten vieren bevrijding

Het rood, wit en blauw wappert in Tilburg bij het Bevrij­dings­con­cert

17:23 TILBURG - Natuurlijk bleef Willem II niet ongenoemd. Het jaarlijkse Bevrijdingsconcert in de Piushaven is van start, op een vroeger tijdstip dan normaal. Speciaal vanwege de bekerfinale die de tricolores vanaf 18 uur in Rotterdam spelen.