Bier uit plastic bekers: waarom Tilburgse horeca afbreekbaar plastic gebruikt, Gent en Leiden statiegeld-bekers

Een dilemma. Of zoals Colen het stelt: ,,Welke oplossing beter is, dat is zo'n lastig verhaal. De ene maand blijkt uit onderzoek dat PLA het beste is, de andere maand zijn de hardcups dat. Kijk, die laatste optie is voor een afgesloten festival een perfecte oplossing, zolang er maar een grens aan het gebied zit. Dat mensen ze niet mee naar huis nemen, dat ze er niet mee gaan zwerven en dat je als café niet zonder glazen komt te zitten.”



En het is niet terecht om de bal alleen maar bij de horeca neer te leggen, zegt Flip Gooskens van café Philip. ,,Er is ook een omslag in het gedrag van de mensen zelf nodig.” Want ja, er zit statiegeld op hardcups en ja, het werkt bij de Gentse Feesten. ,,Maar volgens mij maakt het veel carnavalsvierders niet uit dat ze een euro weggooien. En ik heb het idee dat de gemiddelde Belg netter omspringt met afval dan de gemiddelde Nederlander.”



Nog zoiets: ,,Zo’n hardcup breekt niet als je er op gaat staan en stel je eens voor dat de hele Korte Heuvel vol met die dingen ligt....”



Dit jaar wordt gezien als proefjaar, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Om te kijken wat er wel, wat er niet werkt. In de grote lijn wil de gemeente bij evenementen ‘waar een hek omheen staat’ naar herbruikbare bekers, bij overige evenementen biologisch afbreekbare bekers.