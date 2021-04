Bierfestival Mout maakt terugkeer in het Spoorpark

Eind augustus moeten mensen in het park weer een weekend lang 200 verschillende bieren kunnen proeven en zijn er twintig brouwerijen aanwezig. ,,Na een heftig jaar dat we vooral binnen en thuis hebben doorgebracht, kijken wij ernaar uit om erop uit te gaan en samen te proosten op het leven”, zegt Tinus Weijkamp, organisator van het festival. Ook dit jaar vinden er bijzondere proeverijen plaats onder leiding van de gerenommeerde internationale bier-sommelier Arvid Bergström, kunnen bezoekers tafelvoetballen en is er een speciaal kinderprogramma. Daarnaast staat er een handvol foodtrucks voor de vega’s en de vleeseters en is er een uitgebreid muzikaal programma met optredens.

RIVM-richtlijnen

Het terrein wordt volgens de richtlijnen van het RIVM ingericht. Zo kunnen bezoekers tijdslots reserveren (variërend van minimaal 4,5 tot maximaal 6 uur), is het terras ruim opgezet, worden bezoekers aan tafel bediend en kunnen ze alleen contactloos of met PIN betalen.



,,Natuurlijk houden we de situatie rondom corona nauwlettend in de gaten.” Mocht het festival alsnog niet door kunnen gaan, krijg mensen het aankoopbedrag van de tickets (exclusief servicekosten) terug. Of blijft het ticket geldig voor een eventuele nieuwe datum.