Bierglazen Leidseplein naar Spoorzone? ‘Volgens mij past het perfect hier’

Goed, over die klok gaat het nu niet. De horecaman had al sinds zijn eerste bezoek aan Amsterdam de glazen op het oog. ,,Dat vind ik gewoon gaaf, van die eyecatchers. In Groningen heb je dat ook: een gigantisch Hooghoudt-bord midden in de stad.”



Zijn interesse had hij al bij een van zijn Heineken-contacten door laten schemeren, drie weken geleden was er opeens een telefoontje: of Rien de glazen nog wil? Hij lacht: ,,Ze halen ze niet voor me van het dak af en ik moet zelf zorgen voor vervoer. Dat wordt nog niet zo heel makkelijk. Die dingen zijn 6 meter hoog, schat ik.”



Een akkoord om ze in de Spoorzone neer te zetten, heeft hij beslist nog niet. Hij wil eerst de wateren testen. Wat vindt men in de stad ervan? ,,Volgens mij past het perfect hier, leuk in de Spoorzone. Over anderhalve maand moet de knoop zijn doorgehakt, dus veel tijd heb ik niet meer."