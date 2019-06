Biest-Houtakker iets te optimistisch, 1.000ste inwoner laat nog even op zich wachten

Wie de 1.000ste inwoner zou worden was nog niet bekend, maar duidelijk was wel dat Biest-Houtakker het moment niet onopgemerkt voorbij wilde laten gaan. Voor de leefbaarheid van het dorp is het namelijk van groot belang dat het dorp blijft groeien. Zonder nieuwe inwoners is er namelijk ook geen nieuwe aanwas voor de basisschool, de verenigingen en andere lokale organisaties.

Woensdag wilden verschillende lokale clubs en organisaties uitroepen tot de Dag van de Duizendste. Dat is nu dus even uitgesteld. ,,Even maar, want we zitten wel heel dicht tegen de 1.000ste inwoner aan”, verzekert De Graaf. Hij verwacht dat de geplande feestelijkheden later deze zomer alsnog door kunnen gaan. Heel Biest-Houtakker wordt opgeroepen om dan de vlag uit te hangen.