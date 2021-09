Biezenmortel Bruist weer wel, maar 750 bezoekers is de max

VIDEO Das uit afwate­rings­put gered in Oisterwijk, wandelaars treffen beestje aan

28 augustus OISTERWIJK - Een wilde das in Oisterwijk is zaterdagmiddag levend uit een afwateringsput gered in Oisterwijk. Wandelaars stuitten op het dier aan de Tulderbaan, net buiten het dorp. Zij hoorden het beestje krabben maar wisten niet precies om wat voor dier het ging. Ze schakelden de hulpdiensten in.