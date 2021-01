Biezenmortel hoort er ook bij; en dáár ligt het!

Dat beetje publiek dat er deze zaterdagmiddag toch nog op de Heuvel in Tilburg te vinden was, zal ervan opgekeken hebben. Wie haalt het in zijn hoofd om juist dan een 4,5 meter hoge wegwijspaal met op 400 kilo zware sokkel te plaatsen? Het antwoord; City Marketing Tilburg plus een aantal initiatiefnemers uit Biezenmortel.