Biezenmortel is een jaar na het huwelijk met Tilburg nog altijd blij ‘het dorp kan langzaam gaan groeien’

BDBIEZENMORTEL - Meer huizen en een opknapbeurt voor dorpshuis De Vorselaer. Nu Biezenmortel al ruim een jaar bij Tilburg hoort, ziet het dorp dat het kansen krijgt om te groeien. En dat is nodig ook, want het dorp wil vooruit. ,,Anders worden we een slaapdorp.”

Tot nog toe is het dorp Biezenmortel tevreden over de samenvoeging met Tilburg. De dwerg en de reus zijn na de grenscorrectie van begin 2021 met elkaar verbonden en dat is positief voor de ontwikkeling van het dorp, zo vinden inwoners. Over het openbaar vervoer zijn de inwoners een stuk minder blij. Buslijn 9 vanuit Tilburg rijdt niet verder dan Udenhout en dat mag wel anders.

Mensenheugenis

,,De samenwerking met Tilburg is goed van start gegaan”, aldus Thomas Mallens, voorzitter van Coöperatie Biezenmortel. Deze coöperatie telt 453 leden, dat is zo’n beetje elk woning in het dorp van 1400 inwoners, ervan uitgaande dat één volwassene per adres lid is. Een berekening die volgens Mallens klopt.

Biezenmortel hoorde sinds mensenheugenis bij Udenhout, maar bij de herindeling in 1997 ging het dorp op in de gemeente Haaren. In die periode wilden de inwoners niet bij de grote stad horen, nu zien ze juist de voordelen ervan. Het dorp kan meeliften op de ambitie van de stad. Tilburg heeft een grote woningbouwopgave en dat is gunstig voor Biezenmortel. Haaren had beduidend minder woningen te verdelen dan Tilburg.

Biezenmortel wil groeien en een toename van het aantal inwoners naar 2500 tot 3000 is daarbij het streven. Dat aantal stemt overeen met de wens van 45 procent van de bewoners, zo blijkt uit een enquête. Ruim een kwart wil een nog groter dorp, een kleiner deel heeft juist moeite met te veel en te snelle groei.

School openhouden

De coöperatie zet in op 2500 tot 3000 inwoners in de komende vijftien jaar met een groeispurt in de eerste vijf jaar. ,,Door groei komt er aanwas op de school”, zegt Thomas Mallens. ,,We willen de school openhouden. In de jaren zeventig hadden we ruim 160 leerlingen, nu rond de 85. Groei is ook goed voor ons verenigingsleven, het aantal leden en de vrijwilligers. We willen geen slaapdorp worden.”

Mallens: ,,De gemeente Tilburg heeft meer slagkracht en kwaliteit. De communicatie met de provincie gaat ook gemakkelijker. Bovendien is er met Rolph Dols een dorpswethouder voor Biezenmortel en we spreken elke twee, drie weken met omgevingsmanagers van de gemeente over de vooruitzichten voor ons dorp en het plan voor het centrum.”

Dat plan gaat onder meer over woningbouw. Het dorp heeft niet alleen behoefte aan meer woningen, ook aan huizen die betaalbaar zijn voor starters. Jongeren trekken nu weg omdat de voornamelijk tweekappers die te koop staan niet binnen hun budget passen. Het dorp zal zich geleidelijk uitbreiden. In de breedte of de lengte, afhankelijk van de gronden die beschikbaar komen voor de bouw.

,,De gesprekken met Tilburg hierover verlopen goed, maar we blijven kritisch”, zegt Thomas Mallens. ,,En er zijn ook inwoners die zeggen: ‘eerst zien, dan geloven.’”

Dorpshuis

Op korte termijn zet de coöperatie in op het moderniseren van De Vorselaer, het dorpshuis met gymzaal. De exploitatie daarvan is goed, maar het gebouw is dringend toe aan een make-over. Daarvoor krijgt het dorp een bijdrage van de gemeente. Mallens: ,,Er komt een nieuwe pui, het plafond wordt aangepakt, de verlichting ook. Nu hangen er tl-buizen en het meubilair is oud. We willen dat iedereen zich thuis voelt in De Vorselaer: jong en oud, en dat er op ieder moment meerdere activiteiten tegelijkertijd zijn, biljarten, kaarten met een kop koffie of een pilsje.”

Het openbaar vervoer waarover onvrede is, is in handen van Arriva. Die vervoersonderneming overlegt met de provincie over de dienstregeling. De coöperatie lobbyt zowel bij gemeente Tilburg als provincie om ook een bus door Biezenmortel te laten rijden, voorlopig nog zonder resultaat.

Bus

Voor de toekomst hoopt Thomas Mallens dat het openbaar vervoer naar zijn dorp verbetert. ,,Daarvoor trekken we op met de dorpsraad Udenhout. Die wil dat lijn 9 doorrijdt naar nieuwbouwwijken de Mortel en Den Bogerd en naar het bedrijventerrein Kreitenmolen. Als de bus eenmaal daar is dan is die ook bijna in Biezenmortel.”

Een betere busverbinding voor Biezenmortel staat bij Arriva niet op de agenda, al kan dat veranderen als er meer woningen komen. Arriva houdt de dienstregeling elk jaar tegen het licht en houdt rekening met informatie die de gemeente aanlevert. Uiteindelijk heeft de provincie het laatste woord.

Op dit moment rijdt er wel een buurtbus van Oisterwijk, via Udenhout, Biezenmortel en Helvoirt naar Den Bosch. Dat is lijn 239. Er rijdt geen buurtbus naar het centrum van Tilburg. Reizigers moeten met dan de buurtbus naar Udenhout en overstappen op lijn 9.