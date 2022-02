Biezenmortel of Udenhout: waar is het échte koffieconcert?

Toen café ‘t Gommelen in Biezenmortel bekendmaakte te stoppen met het traditionele koffieconcert op carnavals-zondagochtend, was er in een mum van tijd een vervanger in zowel Biezenmortel als Udenhout. Maar wie heeft het échte koffieconcert?

Quote Geweldig dat we hier weer staan. De HE’S namen het over en belden ons met het voorstel, om het samen te gaan doen. En de rest is geschiede­nis Dion de Bakker , Notenkrakers Voor de bezoekers in Café Bij Josje in Udenhout is dat duidelijk: in Udenhout is het echte koffieblaozen. ,,Wij hebben Benny Weijters, de enige echte presentator van het koffieblaozen”, vindt Hetty de Ruijter. De versie in het Udenhoutse café Josje is een redelijke kopie van het evenement in ‘t Gommelen. Een klein podium, bezoekers dicht op elkaar en De Notenkrakers, die vanaf het begin de organisatoren van het koffieblaozen zijn.

Notenkraker Dion de Bakker straalt van oor tot oor: ,,Geweldig dat we hier weer staan. De HE’S namen het over en belden ons met het voorstel, om het samen te gaan doen. En de rest is geschiedenis.” Hans van Alem geniet met een biertje in de hand. ,,We gingen eerst altijd met de vriendengroep naar ‘t Gommelen. Bij mij verzamelen, worstenbroodje eten, het eerste biertje en dan om tien uur met het taxibusje naar het koffieblaozen. Enige verschil is nu dat we te voet kunnen.” Renate Schapendonk heeft wel een aandachtspunt: ,,Het is niet één grote ruimte. Dat op elkaar gepakte in ‘t Gommelen had ook wel iets. En misschien wel erger: ik hoor Benny hier niet!”

Hoort bij Biezenmortel

Het feest in gemeenschapshuis De Vorselaer in Biezenmortel lijkt daarentegen niet veel op het origineel. Het is in een zaal in plaats van een café, er is een DJ, er zijn stevige beats maar ook enkele bandjes. Toch is het goed dat het in Biezenmortel is, vindt Bas Verstijnen. ,,Het koffieconcert hoort bij Biezenmortel. Ik vind het geweldig dat een groep mensen dat opgepakt heeft.” Eén van die mensen is Jorg Kuijpers. ,,Het was een druk evenement waar veel mensen uit BIezenmortel heen gingen. Dus wij zijn in dat gat gestapt. En niet zonder succes: we hebben zo’n vijfhonderd mensen binnen.”

Veel van die bezoekers is jeugd, terwijl het in Udenhout wat oudere carnavalsvierders zijn. Het is ook die jeugd die elkaar eerder tegenkwam bij ‘t Gommelen, weet Tjeu Broeders. ,,Daar stond iedereen buiten omdat het binnen niet paste. Dit is beter zo.” En dat het feestje weinig weg heeft van het origineel, maakt kennelijk niks uit, denkt Laura Murijn: ,,Een feest moet een naam hebben, maar het had geen koffieconcert hoeven heten. Als we maar kunnen feesten.”

Volledig scherm Koffieconcert in Biezenmortel: er zijn weliswaar enkele bandjes, maar het is vooral een groot carnavalsfeest in de zaal van gemeenschapshuis De Vorselaer. © Rudolf Robben

Volledig scherm Het Koffieconcert in Biezenmortel lijkt niet veel op het origineel: Het is in een zaal in plaats van een café, er is een DJ, er zijn stevige beats maar ook enkele bandjes. © Rudolf Robben