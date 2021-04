Bij basisschool Auris Florant in Tilburg is een wandeling naar de speeltuin dit keer ook meteen een taalles

TILBURG - Naar buiten voor de les? Bij basisschool Auris Florant in Tilburg was dat gisteren even heel gewoon. Daar vond een groot deel van de lessen gisteren buiten plaats, want de school deed mee aan de buitenlesdag. En dan is een wandeling naar de speeltuin plotseling óók een taalles.

Samen naar buiten. Plantjes zoeken, een rekenopdracht maken, spelen in de speeltuin. Haar tien leerlingen kijken er al dágen naar uit. ,,Waarom ook alweer?”, vraagt juf Marjan Majoor. ,,Omdat we het leuk vinden in de frisse lucht”, zegt Tobiasz (8). ,,En omdat we willen bewegen”, zegt Selena (8).

Groep 4 van Auris Florant is niet de enige klas die deze dinsdag de frisse lucht in gaat. Het is nationale buitenlesdag en, volgens initiatiefnemers Jantje Beton en natuurorganisatie IVN, haken ruim 2000 scholen daar op in. In Tilburg zijn er twaalf scholen waar leerkrachten hun leerlingen mee naar buiten nemen voor de les.

Quote Extra naar buiten om te spelen, dat doen we regelmatig, maar buiten les geven, dat komt er niet van. Raar eigenlijk Marjan Majoor, Lerares

,,Extra naar buiten om te spelen, dat doen we regelmatig”, zegt Marjan Majoor. ,,Maar buiten les geven, dat komt er niet van. Raar eigenlijk, want we willen het graag. Vandaag krijgen we het zetje om het ook echt te doen.”

Op naar buiten dus. De jassen gaan aan. Bij de deur deelt juf Marjan stoepkrijt uit, want opdracht één gaat meteen van start: stoepplantjes zoeken. ,,Juf, kijk, hier”, ,,Juf, nee, hier.” De route naar de speeltuin ligt vol ontdekkingen. Een plukje mos? Een paardenbloem? Een madeliefje? Met krijt markeren de leerlingen al het groen dat ze tussen stoeptegels tegenkomen.

Praten

Onderweg wordt gepraat. Over bloemen, fietsen, vogels en nog veel meer. Precies waar juf Marjan op hoopte. ,,Kinderen komen naar Auris Florant omdat ze moeite hebben met taal. Veel praten, is belangrijk. Dat kan binnen, met plaatjes en boeken. Maar zo’n middag buiten, lokt van alles uit. Ook de rest van de week hebben we iets om samen over te praten.”

Rekenen. Ook belangrijk. Daarom gaat, in het zicht van de speeltuin, het stoepkrijt terug in de doos. Alle leerlingen krijgen een kaartje. Er staat een cijfer op tussen de 1 en 17. Aan de leerlingen de taak om, met het kaartje in de hand, in oplopende volgorde te gaan staan. Best lastig, merken ze. ,,Praat met elkaar”, tipt Majoor. ,,Dan kom je verder.”

Laatste opdracht

Als de rij klaar is, wacht de laatste opdracht: een eierdoos vullen met tien verschillende voorwerpen. Van een steen en een takje tot een veertje en een plukje gras. Ook moeten in iedere doos zes bloemetjes komen. ,,Waar gaan we zoeken, juf?” vraagt Andy (7). Majoor twijfelt niet lang: ,,Wat denken jullie van de speeltuin? Als je klaar bent met zoeken, kun je meteen gaan spelen.”

Quote Wat denken jullie van de speeltuin? Als je klaar bent met zoeken, kun je meteen gaan spelen Marjan Majoor, Lerares

Het gejuich zegt genoeg. De wandeling gaat verder. Eenmaal in de speeltuin zijn de eierdozen snel gevuld. Alleen de vakjes voor de bloemetjes blijven leeg. Bij iedereen. ‘Er zijn hier helemaal geen bloemen’, zegt Selena teleurgesteld.

Juf Marjan weet er wel iets op. ‘Weten jullie nog toen we hierheen liepen? Weten jullie nog hoeveel bloemetjes we toen zagen? Straks moeten we ook weer terug. Dus...’