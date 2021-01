Bij bekladde horecazaak kunnen ze weer lachen na bezoek van een peloton buurmannen: ‘Hartstikke lief’

,,We hebben als vrienden en buurmannen een carnavalsgroep”, vertelt Bart van Dorst. ,,We komen al jaren bij ‘t Dorstige Hert over de vloer, bijna sinds het open is.” Ook eigenaresse Maartje Huijsbregts maakt deel uit van de groep, vorig jaar gingen ze als buurmannen met een buurvrouw op pad. Het jaar ervoor als zeven dwergen en Sneeuwwitje.



Na de bekladding wilden de buurmannen komen helpen schilderen. ,,Maar het zijn aanpakkers bij ‘t Dorstige Hert, dat is altijd zo geweest”, vertelt Van Dorst. ,,De muur was al opgeknapt, toch wilden we Maartje nog een hart onder de riem steken.”



De klunzige Buurman en Buurman van de televisieserie indachtig is dat wellicht maar beter ook. ,,Ze hebben nog wel kunnen helpen hoor”, lacht Maartje. ,,Het is vooral hartstikke lief, we zijn er heel blij mee.”