Bij de Jumbo in Oisterwijk komt een ‘kletstafel’ te staan: voor koffie, koek en een hulpvraag

De Kletstafel is een initiatief van Sociaal Huis Oisterwijk in samenwerking met de Jumbo. Het is geïnspireerd door de ‘kletskassa’s’ waarmee in veel andere filialen van Jumbo al ervaring mee is opgedaan. De eerste ging juli vorig jaar in Vlijmen van start. Minister Hugo de Jonge was bij de opening.