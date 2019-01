Bij de LocHal: Na het Draaiend Huis krijgt Tilburg nu de Draaiende Deur

‘Drugslabje’ gevonden in woonwijk Tilburg Reeshof, persoon aangehou­den

9 januari TILBURG - Een ghb-maker is aangehouden in zijn woning aan de Hindeloopenstraat in Tilburg Reeshof. De verdachte gebruikte zijn woning als drugslab en had daar meerdere spullen waarmee hij de drugs maakte en kon verhandelen.