Bij de wisseling van de wacht is Ad Mallens tot erevoorzitter benoemd van VOAB in Goirle

GOIRLE - Ad Mallens mag zich sinds zaterdag erevoorzitter van voetbalvereniging VOAB in Goirle noemen. Hij is achttien jaar voorzitter geweest van de club die mede door zijn vader is opgericht. ,,Ik laat de club mooi achter", vindt Mallens die het tijd vindt voor een volgende voorzitter.