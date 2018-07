Bij herberg De Drie Linden schenken ze nu vooral koffie voor de brandweer

DRUNEN - De brand in de Loonse en Drunense Duinen zorgt ervoor dat het terras van herberg De Drie Linden in Giersbergen leeg blijft. Toch heeft het personeel het er maar druk mee. ,,Deze brandweermannen verdienen ook een kopje koffie en iets te eten", zegt bedrijfsleider Joyce Knippels.

Veel wandelaars en fietsers worden op de weg naar de herberg een andere kant op gestuurd door de verkeersleiders. Slechts een enkeling is donderdagochtend op het terras terecht gekomen. Een rustige ochtend dus voor het personeel? Niet bepaald. ,,Mag ik hier even naar het toilet?", vraagt een van de brandweerlieden. ,,Natuurlijk", zegt Joyce Knippels. ,,We zijn de hele dag in de weer om koffie te schenken. Gisterenavond hebben we voor snacks gezorgd. we zijn blij dat ze hier zijn."

Natuurlijk baalt ze dat de klanten niet tot bij de herberg kunnen komen, maar dat is overmacht. ,,Alle respect voor de hulpdiensten. Sommige zijn hier al 12 uur aan een stuk bezig." van de brand heeft ze niets gezien. ,,Wel geroken. En er is veel stof. Als ik de tafeltjes afveeg, zijn ze even later weer vies."

Even verderop is het terrasje van koffiezaak De Maaihoeve. Ook hier is het rustig. Alleen twee wielrenners zijn tussen de afzettingen door geglipt. Nu genieten ze van een gebakje. Gonnie van Veluw van De Maaihoeve: ,,Het is balen dat we nu bijna geen klanten zien, we hebben ook wat reserveringen moeten afzeggen, maar de veiligheid gaat voor alles. De brand gaat mij wel aan het hart. De natuur is hier zó mooi." Ook Van Veluw heeft veel waardering voor de hulpdiensten. ,,De hele nacht hebben we de brandweerwagens hier voorbij horen komen."