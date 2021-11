Bij het nieuwe Passage Theater hebben jongeren geen langdurige verplichtingen: ‘Voor een project zijn ze wel te porren’

TILBURG - Een ‘bonte mengeling’ met vier à vijf podia, haast kermisachtig. Dat is het nieuwe Passage Theater. Het maandelijks podium in theater/café Bleyemakerij De Boemel biedt jongeren een plek waar ze hun kunsten kunnen vertonen. Komend weekend is de eerste editie.

,,We bieden een podium aan jonge talenten; jongeren die hun talenten willen ontdekken”, licht Amanda Fransman (22) toe. In wezen is het Passage Theater voor Fransman ook een vuurdoop. ,,Ik ben net afgestudeerd aan de opleiding International Music Events & Entertainment Studies aan Fontys en ben sinds kort projectmanager bij De Boemel.”

De jonge programmamaakster kan bij de eerste editie van Passage Theater meteen een breed scala aan jonge talenten bieden. ,,DJ’s Koen en Mat, een 14-jarige tweeling, draaien tussen de acts door plaatjes, van klassiekers tot hedendaagse hits.”

Ze vervolgt: ,,Vanuit het ROC komt er een meidengroep. Die meiden zijn alle vier rond de 18 en verzorgen een zang- en dansnummer over de vier seizoenen. Cynthia Gabla, docente Afrikaanse dans, neemt zelf leerlingen mee. Sam, een jongen van 10, speelt gitaar en zingt. En er is ook spoken word. Bij het Passage Theater kunnen jongeren laten zien welke kwaliteit ze op hun leeftijd al kunnen bieden.”

Quote Veel jongeren hebben een hekel aan verplich­tin­gen die jaren duren, maar voor een project zijn ze wel te porren Gerard Korthout, Eigenaar De Boemel

Hekel aan verplichtingen

Het is slechts een greep uit het aanbod. De acts worden overal vandaan gehaald: het ROC, Factorium, dansscholen en verenigingen. Tot en in mei draait het programma, daarna houdt het op. Tenzij een andere organisatie het overneemt. ,,De moeilijkst te bereiken doelgroep in cultuurland is de groep van 12 tot 18 jaar", weet eigenaar Gerard Korthout (60). ,,Veel jongeren hebben een hekel aan verplichtingen die jaren duren, maar voor een project zijn ze wel te porren. Dat kortstondige in een project kan net de drempel verlagen om daarna bijvoorbeeld naar Factorium te gaan.”

Korthout merkt op dat in veel steden er geen geld meer is voor harmonieën en muziekscholen. Met Passage Theater willen ze een plek bieden om jongeren te inspireren. ,,Het aantal aanmeldingen overtreft alle verwachtingen. Alle deelnemers spelen twee à drie keer op een dag, dus zo kunnen ze meer ervaring opdoen. Vaak zijn ze ook al volop bezig. Veel van onze deelnemers deden op school fanatiek mee met de weekafsluiting of aan The Voice Junior. Om daarna een podium te vinden is vaak moeilijk; wij voorzien in die behoefte.”

De eerste editie van Passage Theater is op 20 november in Bleyemakerij De Boemel, van 13.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.