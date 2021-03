Bij kinderopvang Tot Strakjes, nieuw in Moergestel, knippen de kleintjes eerst in blaadjes

Kunnen we niet óp het terras, dan zitten we er op zo'n mooie dag toch naast?

28 februari BIEZENMORTEL - Het zonnige weer nodigt uit om naar buiten te gaan. Het terras op is nog niet toegestaan, de natuur in wel. Daar is het druk bij de afhaalloketten van de horeca, zoals die van De Rustende Jager, aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen in Biezenmortel.