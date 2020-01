Bij Louis, Annet, Eugene staan duiven op 1. Hun duivenclub in Goirle bestaat 100 jaar

Tilburg onderzoekt of coffee­shops meer voorraad mogen hebben: ‘Dit zou een stap voorwaarts zijn’

9:04 TILBURG - Coffeeshops in Tilburg mogen in de toekomst mogelijk meer dan een halve kilo softdrugs in huis hebben. Burgemeester Weterings onderzoekt of hij een interne voorraad van één kilo kan toestaan. Hiermee komt hij tegemoet aan de wens van de coffeeshophouders, in aanloop naar het landelijke wietexperiment.