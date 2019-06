Bij Loutje wint iedereen de Ronde van Berkel

Thrill Grill wordt Gastrobar Rix: ‘Geen hamburgers, geen sushi, maar hoogwaar­dig eten’

17:04 Ma 24 juni: Het nieuws over de sluiting van de Thrill Grill is nog maar nét de deur uit of er is een opvolger. Gastrobar Rix heet de zaak die neerstrijkt in het bekende hoekpand aan het Piusplein. Het wordt de eerste zaak van chefkok Ricky Spijkers, die zijn sporen op culinair gebied in Tilburg al ruimschoots heeft verdiend.