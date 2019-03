Bij NS16 in Tilburg: Groot benefiet voor zieke fotografe Anja Dierx

TILBURG - Bij NS16 is zaterdag een benefiet voor de ernstig zieke fotografe Anja Dierx. Er wordt geld ingezameld voor een behandeling in Duitsland. Ook Krezip helpt een handje.

Meer dan tachtig kunstenaars, muzikanten, dansers, dichters en dj’s uit de stad zetten zich belangeloos in voor een noodzakelijke medische behandeling voor de ernstig zieke Tilburgse fotografe Anja Dierx. Deze benefiet is zaterdag bij ateliercomplex NS16 aan het NS-Plein en duurt van 14 uur tot 23.55. Tot vijf voor twaalf dus, want dat is het voor de fotografe. De tijd raakt op.

Ziekte van Lyme

Anja Dierx huurde jarenlang een atelier bij NS16 en had daar een goed contact met andere kunstenaars als Ivo van Leeuwen en Michiel Corten. Vijf jaar geleden werd ze ziek. Ze dacht aan een griepje, maar binnen korte tijd had ze niet de kracht meer om de trap op te lopen. Na onderzoek bleek dat ze een combinatie had van de Ziekte van Lyme, een Yersinia-infectie en een darm-dysbiose. Omdat ze geen inkomsten meer had en haar partner ook minder ging werken om voor haar te kunnen zorgen hebben de twee hun woning moeten opgeven. Dierx woont nu in een tot woning ingerichte hooizolder bij de boerderij van haar ouders in het Limburgse Susteren.

,Ze was een stralende cultureel onderneemster”, zegt Ivo van Leeuwen. Maar nu kan ze niet veel meer. Anja Dierx kreeg een behandeling in Brussel, maar die werkte niet. In Nederland kreeg ze te horen dat ze is uitbehandeld. Nu wil ze een behandeling in Duitsland ondergaan. Ze grijpt elke mogelijkheid aan om weer een acceptabel leven te krijgen. Die behandeling kost 35.000 euro.

Bandjes en dj's

Haar partner Frank van de Biggelaar is een inzamelingsactie begonnen en de Tilburgse kunstenaars haken daar op in. Ivo van Leeuwen: ,,Meer dan tachtig kunstenaars werken mee aan de benefiet. Ze verkopen werk voor een schappelijke prijs en er zijn optredens van bandjes en dichters als Jasper Mikkers en Martin Beversluis. Jace van de Ven heeft voor Anja een nieuw gedicht gescheven.” Bij Kunstmaan (ook bij NS16) zijn optredens van bandjes, verder zijn er singer-songwriters en dj’s.

De Tilburgse band Krezip repeteerde vroeger in de kelder bij NS16 en ook de voorbereidingen voor de comeback (dit jaar op Pinkpop) waren in diezelfde kelder. De band met frontvrouw Jacqueline Govaert stelt een fan-pakket met gesigneerde foto beschikbaar. Danseres Ulrike Doszmann geeft een korte voorstelling en singer-songwriter Harold K, opgegroeid in Susteren, zingt enkele van zijn liedjes in het Limburgs Zösters dialect.

Welvarend land

Ivo van Leeuwen en Michiel Corten organiseren de benefiet. Er is een dagprogramma en een avondprogramma, een cateraar zorgt voor de inwendige mens. Van Leeuwen: ,,Het is fantastisch dat zoveel mensen belangeloos willen meewerken. Maar het is tegelijkertijd bespottelijk dat in een welvarend land als Nederland iemand moet schooien voor een menswaardige behandeling.”