Bij sterrenrestaurant Monarh staan sterren in de keuken: ‘Guus Meeuwis heeft echt aanleg’

Kijkje in de keuken-serie Adrenaline­kick in de keuken, chefkok Hans Verhoeven: 'Koken is topsport'

11 oktober Zo 11 okt: Het horecaleven werd hem met de paplepel ingegeven, hij speelt nog altijd in de hogere regionen mee en zag het restaurantwezen in de stad opbloeien. ,,Mensen schopten vroeger tegen Tilburg", zegt chefkok Hans Verhoeven (61). ,,Dat is nu wel anders."