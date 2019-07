Bijna 40.000 bezoekers op Desperados Road Show tijdens de kermis

TILBURG - Desperados Road Show dat tijdens de kermis in de Spoorzone thuis was trok in tien dagen 39.500 bezoekers. Het festival was tien dagen en bestond uit meerdere podia en tenten met dj's, bands en singer-songwriters. Volgens de organisatie kwamen veel bezoekers uit Tilburg, maar ook uit Eindhoven, Breda, Den Bosch, Nijmegen, Utrecht en Rotterdam. Dat blijkt uit het boeksysteem dat de organisatie hanteert.

In overleg met het kermisteam en de gemeente is het terrein op de vrijdagen, zaterdagen en op Roze Maandag tijdelijk afgesloten geweest in verband met de drukte. Bezoekers met een passe-partout konden dan nog wel binnen wanneer iemand naar buiten ging.

Waterschade

Organisator Tim Frenken: ,,Echt last van de hitte hadden we niet, maar het kwam allemaal wel wat later op gang. De tweede zaterdag lag Tilburg precies onder een grote aaneengesloten wolk met buien, maar het publiek bleef goed staan en hierdoor wist Kees van Hondt een legendarisch optreden te geven toen het eenmaal droog was.” Door waterschade sneuvelde een laptop en moesten de foodtrucks een dag dicht.

Frenken: ,,Wat ik echt fantastisch vond is dat Roze Maandag weer flink aan populariteit lijkt gewonnen te hebben dit jaar. Holy Pink was compleet vol, maar ook het stadhuisstraatje, Oranjestraatje, Piusplein en Korte Heuvel stonden flink gevuld. Als we allemaal onze schouders eronder steken, zetten we samen iets moois neer door de gehele stad en dat trekt significant meer bezoekers”.

Tradities

Desperados hoopt de komende jaren met Disco Snolly en de Sing-a-long op Roze Maandag een traditie binnen een traditie neer te zetten.