Bijna 5000 euro aan openstaande boetes: bestuurder loopt tegen de lamp tijdens controle op Tilburgs industrieterrein

Klusbedrij­ven hebben het hartstikke druk: ‘We moeten steeds vaker nee verkopen’

11 november TILBURG - Met de benen buiten in de bouwmarkt en herrie bij de buren. Er wordt wat afgeklust in deze coronatijden. Bij klusbedrijven is het druk, al hadden ze voor corona ook geen klagen. ,,Als je nu wilt verbouwen, zul je echt even geduld moeten hebben."