Bijna 8,5 miljoen euro voor renovatie: LST schrikt, volgens andere partijen ‘heeft Hall of Fame zich bewezen’

Rechtbank tikt Tilburg op de vingers over theehuis Leijpark, bouw stilgelegd

15 november TILBURG - De bouw van het horecapaviljoen of theehuis in het Leijpark is voorlopig stilgelegd. De rechtbank in Breda oordeelde dat de gemeente Tilburg bij het verlenen van de omgevingsvergunning niet de juiste procedure heeft gevolgd en stelde daarmee een omwonende in het gelijk.