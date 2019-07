Bijna alle straten Tilburgse binnenstad - 55 in totaal - worden de komende drie jaar opengebroken

,,Het is een behoorlijk grote operatie”, beaamt een woordvoerder van de gemeente. ,,Maar het meeste werk zit er al op.” Van de 347 kilometer die gesaneerd moest worden in Tilburg is inmiddels meer dan 250 kilometer onder handen genomen. ,,Dat hebben we zoveel mogelijk samen laten vallen met al geplande werkzaamheden en herinrichtingen. Alleen gaat dat bij de binnenstad niet op, die is voor het merendeel al qua inrichting op orde.”



Om die reden worden de meeste straten in de binnenstad enkel voor het vervangen van de leidingen opengebroken. Aan de Spoorlaan is het werk al in volle gang, die straat wordt ook meteen heringericht. Later dit jaar zijn de Fabriekstraat en Noordhoekring aan de beurt.