Bijna honderd miljoen gaat in 25 jaar naar vernieuwing Tilburgse middelbare scholen

De vier besturen en de gemeente hebben twee jaar toegewerkt naar een plan voor het hele Tilburgs voortgezet onderwijs. Nu ligt voor 25 jaar vast welke school wanneer aan de beurt is voor vervangende nieuwbouw, vernieuwbouw of renovatie. Fred van der Westerlaken, topman van Onderwijsgroep Tilburg: ,,We hebben onze individuele belangen kunnen overstijgen. Op dit resultaat kunnen we trots zijn.”