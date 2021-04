Bijna onmogelijk om geen mening over 013-torens te hebben: van ‘echt geweldig’ tot ‘platte marketing’

Tine van de Weyer, pleitbezorger van kunstbeweging De Stijl

,,Hier word ik bijzonder blij van, dit is echt geweldig. In mijn ogen is architectenbureau MVRDV, waar Winy Maas de oprichter van is, op dit moment wellicht een van de beste bureaus ter wereld. Een paar weken geleden heb ik nog ademloos staan kijken bij het Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Die glanzende ‘appel’ met de daktuin er bovenop. In de eerste instantie dacht ik ook even: cijfers? Maar ik heb er alle vertrouwen in. Maas is niet alleen een architect maar ook een stedenbouwkundige én landschapsarchitect. Als iemand weet hoe je groen met gebouwen moet combineren, is hij het wel. Mensen moeten zich nog niet blind staren op het plaatje, dat is een verkenning. Het zou goed zijn als het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg de architect snel uitnodigt zodat hij zijn visie goed kan uitleggen.”



Joks Janssen, bijzonder hoogleraar brede welvaart en voorzitter Kwaliteitsteam Spoorzone

,,De beweging die het stadsbestuur met het Kenniskwartier wil maken, lijkt me de goede. Hoewel ikzelf meer voorstander ben van middelhoogbouw, kan een solitaire toren prima als stedebouwkundig accent. Alleen deze torens voegen weinig toe. Erger nog, ze reduceren architectuur tot platte marketing. Tilburg moet haar zorgvuldig opgebouwde traditie op het vlak van kwaliteitsvolle architectuur en stedenbouw niet zomaar te grabbel gooien. We moeten oppassen met commerciële prestigeobjecten die als een UFO neerdalen in de stad. Pas op voor autistische projecten die geen relatie hebben met de omgeving. Ik zou zeggen: Tilburg staat al op de architectonische kaart, daar heeft het Winy Maas niet (meer) voor nodig.”



Nout Sterk, landschapsontwerper

,,Toen ik het zag gingen mijn nekharen overeind staan. De letterlijke vertaling van het kerngetal van de stad in een gebouw-ensemble, dat is te makkelijk. Als student bouwkunde kun je hier niet mee aan komen. Al ben ik wel blij met de discussie die dit aanwakkert; over wat nu wel en wat niet goede architectuur is. Want Tilburg kan het wel hoor: kijk naar de Piushaven en het Spoorpark, die zijn ontworpen nadat er goed is gekeken naar wat er leeft in de stad. De 013-torens passen niet bij de identiteit van Tilburg. Pochen hoort niet bij deze stad.”