Bijsturen of rijdt Hilvarenbeek zo richting het financiële ‘ravijn’: de raad moet beslissen

Teleurstel­ling onderne­mers Goirle over akkoord, toeristi­sche gids moet wél enthousias­me brengen

GOIRLE - De presentatie van een splinternieuwe toeristische gids gaat vrijdag in Goirle gepaard met een stevige boodschap aan het nieuwe gemeentebestuur: besteed meer aandacht aan de economie. Want woorden als economie, citymarketing, recreatie of toerisme komen niet eens voor in het bestuursakkoord. ,,We missen de ambitie en het enthousiasme."

2 juli