Bingo, podcasts en kroegentocht; Tilburg gebrand op hogere opkomst bij verkiezingen

Man (52) na melding aangehou­den voor stelen elektri­sche fiets in Tilburg

TILBURG - Een 52-jarige man is zaterdagavond in Tilburg opgepakt door de politie nadat hij een elektrische fiets had gestolen. De Tilburger had de fiets in de Umberstraat in een busje geladen en was er vervolgens mee weggereden. Hij is vastgezet op het politiebureau.

13 februari