Binnenkort weer een ontbijtje en avondeten op het terras? ‘Kleine stapjes en toch positief, ieder uurtje is meegenomen’

Het draait al lekker, bij het Tilburgse restaurant Hofstede de Blaak zijn er op de dinsdagmiddag rond twee uur al zo’n dertig tafelgasten geweest. ,,Op een normale dag waren dat er veertig of vijftig”, vertelt eigenaar Mark van Hooijdonk. ,,Het is van de avond naar de lunch verschoven.”



Dus ja, dan is het een mooi vooruitzicht als de terrassen straks tot 20 uur open mogen. ,,Dan gaat het aantal gasten denk ik verdubbelen. Want eigenlijk heeft Nederland geen lunchcultuur en zijn we niet van het vroegdineren, maar je merkt aan alles dat mensen er weer op uit willen.”



Als alles mee zit, kunnen ze bij Hofstede vanaf volgende week twee shifts gaan draaien. De hele horeca heeft zicht op versoepelingen. In de ochtend al open voor een ontbijtje en pas om 20 uur - in plaats van om 18 uur - hoeft het terras op slot. Nog even afwachten, want volgende week maandag wordt de beslissing pas definitief. Al naar gelang de coronacijfers het toelaten. ,,Als het doorgaat, is dat natuurlijk heel fijn”, zegt Van Hooijdonk.