Binnenstad weer bloedstollend saai, kunnen we de Kaapstad-kunst houden?

Hoe maken we de binnenstad aantrekkelijk? Er wordt al jaren over nagedacht, maar laat een horde kunstenaars in de binnenstad los en de oplossingen rollen je tegemoet. De witte olifant en kleurrijke zandbak die er dit weekend tijdens Festival Kaapstad stonden: zo wordt het Pieter Vreedeplein leuk. (Of beter: leuker.)



Je zag het op meer punten in het centrum, stukjes vertrouwde stad die opeens sprankelen.



Het beste voorbeeld vond ik persoonlijk de duiker die opeens op kunstwerk De Duikplank aan de kruising Spoorlaan stond. Dat kunstwerk is in mijn ogen een onding, sowieso weten veel mensen niet eens dat het kunst is. Met die pop erop opeens wél een leuke blikvanger.