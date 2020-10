Binnenstad zet alle zeilen bij: kerstverlichting brandt binnenkort ook overdag, gratis bezorging en meer lichtprojecties

Alle zeilen worden bijgezet om deze winter iets meer winkelend publiek veilig naar de Tilburgse binnenstad te krijgen en lokale ondernemers door de coronacrisis te helpen.



De kerstverlichting is versneld opgehangen en brandt in de Heuvelstraat, Willem II-straat, Tuinstraat, Noordstraat en Stationsstraat binnenkort voor het eerst overdag.



,,Dit jaar is er niet alleen een grote lichtprojectie op de Heuvelse kerk maar op meer plekken in de stad", vertelt Stefan van Aarle van het Tilburgse Ondernemersfonds. ,,We zetten alles in op spreiding, werken weer met gastdames en -heren en doordeweeks is het parkeren nog altijd goedkoper.”