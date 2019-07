Biografie in de maak over cabaretier Seth Gaaikema, waarschijnlijk zelfs twee

Bezorgde oproep over in Colombia vermiste Emilie (23) uit Tilburg: ‘Na behande­ling in ziekenhuis vorige week geen contact meer’

0:16 TILBURG - Een bezorgde oproep over de vermissing van de 23-jarige Emilie Tacke uit Tilburg gaat maandagavond op Facebook rond. Sinds vrijdag heeft haar familie geen idee waar ze is. Het laatste wat ze hoorden is dat ze op vakantie in het Zuid-Amerikaanse land Colombia ziek is geworden en naar het ziekenhuis ging voor behandeling.