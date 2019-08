Bioscoop Cinecitta Tilburg viert vijftig jaar Woodstock

,,Ik was vierentwintig ten tijde van Woodstock", zegt Han Hoevenaars uit Dongen. Met zijn 'bonusdochter' Hanneke van der Beek is hij naar Cinecitta gekomen om de film te zien, op de vijftigste verjaardag van het roemruchte festival. Het is druk in Cinecitta. De grote zaal is al een aantal weken uitverkocht. Net als Hoevenaars hebben de meeste bezoekers de jaren zestig bewust meegemaakt, en hebben ze de film al meerdere keren gezien.

,,We ontdekten achteraf pas dat het geweest was", zegt Hoevenaars over het festival. ,,De film gaf een goed beeld van wat het geweest was. Het blijft een belevenis om die weer eens op groot scherm te zien. Het beeld is scherper dan ik me herinner. Door de kwaliteit van het geluid heb je het gevoel dat je er zelf tussen staat."

Bonusdochter Hanneke (36) kent de film goed. "Ik heb altijd al liefde gehad voor de sixties. Het afzetten tegen regels, de kleding en de muziek. De film brengt de sfeer van vrijheid goed in beeld. Ik zou zo op willen staan en dansen op de muziek."