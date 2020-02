Bisschop houdt Heuvelse kerk open, zijbeuken mogelijk afgestoten

Drie Tilburgers aangehou­den na ‘vechtpar­tij met wapens’ in Rotterdam

8:58 TILBURG - Drie Tilburgers zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een melding over een vechtpartij in de Rotterdamse wijk Oud-IJsselmonde. Er zou daarbij zijn geschoten en er waren mogelijk messen in het spel. Dat meldt de politie.