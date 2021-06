Bisschoppen leggen bestuur Tilburgse universiteit nog immer langs de katholieke meetlat - met succes

Stapelgek werden ze ervan in Nijmegen. Keer op keer droeg het stichtingsbestuur van de universiteit nieuwe kandidaten aan en telkens weer veegden de bisschoppen hen van tafel. ,,In de zes jaar waarin we gepoogd hebben nieuwe toezichthouders te werven, zijn er uiteindelijk twee benoemd, terwijl we zes vacatures hadden. We hebben zeven mensen aangedragen die niet goed genoeg waren voor de bisschoppen’’, zegt Loek Hermans, die van 2008 tot oktober 2020 voorzitter was van het Nijmeegse stichtingsbestuur.