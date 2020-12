Björn van Hamond verlaat 013 voor oude bedrijf: ‘Dat je geen invloed hebt is gekmakend’

update Levensge­vaar­lij­ke vondst van honderden kilo's illegaal vuurwerk in Tilburgse garage: ‘Gevolgen ontplof­fing niet te overzien’

2 december TILBURG - Een levensgevaarlijke hoeveelheid illegaal vuurwerk is dinsdagavond gevonden middenin een Tilburgse woonwijk in een garagebox aan de Sibeliusstraat. ,,Als dit tot ontploffing komt, zijn de gevolgen niet te overzien”, spreekt Irma Galama, woordvoerster van de burgemeester. Een 23-jarige Tilburger is opgepakt als verdachte.