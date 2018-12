Blackspot op A58 bij Oirschot wordt volgend jaar aangepakt

De afrit in de richting Tilburg staat al jaren bekend als een blackspot, waar veel ongelukken gebeuren. Minister Van Nieuwenhuizen maakte deze week bekend 60 miljoen euro uit te trekken voor een pakket aan maatregelen op snelwegen die op korte termijn de verkeersveiligheid én de doorstroming moeten verbeteren. De afrit bij Oirschot is daar één van. Ook op de A50 bij Ekkersrijt worden maatregelen getroffen om het aantal ongevallen in de staart van een file terug te dringen. Maar die ingreep volgt een jaar later.

Verlengen

De afrit bij Oirschot is gelegen in een flauwe bocht naar rechts. De combinatie van afslaand verkeer en -kort daarna, in de bocht- de versmalling van drie naar twee rijstroken is de oorzaak van veel aanrijdingen. Vandaar ook dat Rijkswaterstaat besloten heeft om de uitvoegstrook met 550 meter te verlengen.

Ook wordt de versmalling naar twee rijstroken verplaatst, zodat deze verder van de flauwe bocht af komt te liggen. Ruimschoots vóór de bocht rijdt het verkeer dan over twee rijstroken. De aanpassing wordt in de loop van volgend jaar uitgevoerd, aldus Rijkswaterstaat.

A50