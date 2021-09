Blauw en bloemvorm zijn het hart van de Ereprent, mét het paleisje: ‘Dat is natuurlijk een Tilburgs icoon’

Toen ze door de gemeente werd benaderd om het ontwerp voor de Ereprent te maken, hoefde Hendriks niet lang na te denken: ‘Kei leuk’. ,,Ik dacht meteen, ik ga het hier in het atelier ontwerpen en kijk dan welke ambachtelijke techniek zich er het beste voor leent.’’ Dat bleek de letterpress, een oude boekdrukpers, van ateliergenoot Rozemarijn Oudejans te zijn.

Ramen van het paleis

Het ontwerpen van de prent ging vrij gemakkelijk, vertelt ze. Het enige verzoek vanuit de gemeente was of ze misschien iets met het raadhuis kon doen. ,,Dat paleisje is natuurlijk een Tilburgs icoon. Ik besloot iets te doen met de bloemvorm die terugkomt in de ramen van het paleis.”

Die bloem wordt steeds groter, net zoals de ontwikkeling die de organisaties doormaken die de Ereprent in ontvangst mogen nemen. ,,Ik vind het zo mooi en waardevol dat dit zal worden uitgereikt aan grote én kleine organisaties en verenigingen.”

Hendriks, die als grafisch vormgever afstudeerde aan de Kunstacademie in Tilburg, kreeg genoeg ruimte om ook haar eigen stempel op het ontwerp te drukken. Het werk is gemaakt in verschillende drukgangen, waarin ze telkens iets anders afdekt.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Janine Hendriks ontwierp de Tilburgse Ereprent. © Jan van Eijndhoven

Lievelingskleur

,,Daardoor krijg je dat zachte, gelaagde waardoor het zweverig lijkt, dat vind ik zelf héél mooi”, vertelt ze enthousiast. ,,Het was de sport om dat in de oplage zien te behouden, die diepte ook, ik ben blij dat dat echt is gelukt.” Ook het blauw dat veelvuldig terugkomt is haar lievelingskleur. ,,En het is de gemeentekleur, dus dat komt goed uit.”

In de laatste drukgang wordt elke prent gepersonaliseerd. De naam van de jubilerende organisatie wordt dan met loden zetsels opgedrukt. Ook dit doet Hendriks weer minutieus. ,,Het moet allemaal perfect op elkaar aansluiten.”

Planken vol potjes verf

Ze deelt het atelier aan het NS-plein met drie andere ontwerpers: Rozemarijn Oudejans van Studio Zeedauw, Annette Paulsen en Vera Meulendijks. Allemaal met hun eigen expertise. Het is moeilijk om hier níet geïnspireerd te raken, planken vol met potjes verf en inkt, kunst hangt te drogen overal waar je kijkt, parels van drukpersen, de ene ouder dan de ander.

Het is er opvallend opgeruimd voor een ruimte waarin zoveel creatievelingen aan het werk zijn. ,,Dat is het voordeel van met meerdere mensen een atelier hebben, je moet wel opruimen anders is het echt niet te doen.”

Voetbal en muziek De Tilburgse Ereprent is tot nu toe twee keer uitgereikt: ter gelegenheid van het 125-jarige bestaan van voetbalvereniging Willem II en bij het 50-jarige bestaan van accordeonvereniging Les Musiciens Joyeux. De onderscheiding is onlangs door de gemeente in het leven geroepen en kan worden toegekend aan organisaties en bedrijven die een bestaansjubileum van 50 jaar of meer vieren, telkens met 25 jaar verhoogd. De organisatie zet zich in voor Tilburg, heeft zijn roots in Tilburg én heeft een ontwikkeling in en met de gemeente doorgemaakt.