Blauw polsbandje van Hans Sweep moet de anderhalve meter bewaken

TILBURG - Tilburger Hans Sweep heeft een blauw polsbandje ontwikkeld dat ons kan helpen door de coronacrisis te komen. 'Samen verslaan we covid19', is zijn motto.

Hans Sweep heeft een creatief brein, vindt hij zelf. Daarvan getuigt de maandelijkse uitgave van het magazine Focus op Reeshof bijvoorbeeld. Ook tijdens de coronacrisis draaien de radartjes door bij de 62-jarige Tilburger, die burgerraadslid is van de 50PLUS-fractie in de gemeenteraad. Hij heeft een manier bedacht waarop je zonder woorden kan aangeven dat je er bijzonder prijs op stelt dat andere mensen anderhalve meter afstand houden. ,,Voor sommigen is dat minder belangrijk, voor anderen juist heel erg van belang. Ik ben zelf bijvoorbeeld diabetespatiënt en hoor dus bij de risicogroepen.”

Sweep ontwikkelde een blauw polsbandje, waarop in het wit een paar pijltjes en de tekst 'Together we beat covid19' zijn afgedrukt. Blauw staat volgens hem voor veiligheid en zorgvuldigheid, vandaar de kleur. Het dient aan de linkerpols gedragen te worden, omdat die de hartslag symboliseert.

Goed doel

Een bandje (te bestellen via covid19-wristband.com) kost 4,69 euro, waarvan één euro naar een goed doel gaat. In Nederland worden er horecabonnen van aangeschaft voor het zorgpersoneel dat tijdens de coronacrisis zo hard heeft moeten werken. ,,Bovendien kunnen de horeca-ondernemers ook wel een zetje in de rug gebruiken", meent Sweep, die het liefst zou zien dat het blauwe polsbandje een internationale standaard wordt.

Quote Zo'n bandje zou de internatio­na­le standaard moeten worden Hans Sweep, Covid-19 wristband

Maar eerst maar eens Nederland zien te veroveren. ,,Of ik financieel veel risico loop? Dat valt mee. In eerste instantie heb ik er vijfhonderd laten maken. Als het nodig is, dan is er snel een nieuwe lading. Ik heb tegen mijn kinderen gezegd dat ze in het ergste geval de komende jaren telkens zo'n polsbandje op hun verjaardag krijgen, als ik ermee blijf zitten. Maar dat hoop ik niet."

Intussen is Sweep ook al met zijn volgende projectje bezig. ,,Een schaatsbaan in de Reeshof van 11 december tot 3 januari. Ook mooi, toch? Ik doe graag iets voor de gemeenschap."