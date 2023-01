Blauwe zone verdeelt buren in de Kerkstraat te Goirle

voor de rechter Duo pint met gevonden bankpasjes, bestelt spullen en belt vervolgens ook nog met de eigenaar

BREDA/RIJEN - Het stel uit Rijen had de bankpasjes gevonden. Daarna gingen ze ermee pinnen en werden met de gegevens van de eigenaar allerlei pakketjes besteld. Het slachtoffer van het vermeende oplichtersduo moest het allemaal aanhoren vanaf de publieke tribune in de rechtbank van Breda. ,,Ik herken haar stem gewoon. Met Snappcar hebben we contact gehad. Ik vind het doodeng.”

17 januari