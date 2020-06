Blij met een uurtje school, maar niet meer hangen bij het fietsenhok

Tilburg in gesprek met organisa­tie an­ti-racisme protest over voorwaar­den

16:57 TILBURG - Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar de 1,5 meterregel moet wel in acht worden genomen. Met die gedachte is de gemeente Tilburg het gesprek aangegaan met de organisatie van een protest tegen ‘racistisch politiegeweld’, die voor zaterdag is aangekondigd.