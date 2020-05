Blijdschap bij basisscholen: 'Nu kunnen we jaar normaal sluiten'

Kunnen verschillende klassen straks samen buitenspelen? Zijn ouders straks welkom op de school? Hoe normaal open is normaal open eigenlijk?



Bij de basisscholen in Tilburg en omgeving zijn er nog meer dan genoeg vragen over 8 juni. Dan worden - als het aantal coronabesmettingen niet oploopt - de klaslokalen weer als vanouds gevuld. Maar blijdschap overheerst.



,,Een uitstekend idee", zegt Arnoud van Leuven, bestuurder van stichting Samenwijs waar zes scholen in Hilvarenbeek onder vallen. Het nadeel is wel dat de scholen wéér moeten omschakelen; ze zijn net iets meer dan een week open met halve bezetting.



Maar daar weegt het voordeel meer dan tegenop: ,,Hoe eerder de kinderen weer verantwoord naar school kunnen, hoe fijner dat is."