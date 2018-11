Blijf lekker in Tilburg als je een mooie baan zoekt

TILBURG - Puck heeft slingers zien hangen in het kantoor. ,,Ja, dat valt me dan op hè”, zegt ze, in de taxi op de terugweg na een bliksembezoek aan Capi Europe. ,,Het zegt iets over de sfeer in een toch al best groot bedrijf. Belangrijk. Want het zou toch een plek kunnen zijn waar ik heel veel tijd ga doorbrengen.”

Niet dat Puck van den Wildenberg (24) meteen gaat solliciteren bij de producent van kunststof bloempotten op Vossenberg. Maar je kunt maar vast iets van de sfeer opsnuiven, vindt de Fontys-studente die de opleiding international business bijna heeft afgerond. Dus zoeft ze donderdagmiddag langs maar liefst vier bedrijven, van Fabory op Katsbogten tot aan Hoppenbrouwers in Udenhout. Gespitst op wat ze aan marketing doen.

Onbekend maakt onbemind

Dat kan dankzij de Rabo 013 Business Tour, georganiseerd door de Juniorkamer Hart van Brabant. Met vijf bussen en negen taxi’s brengt die tijdens de eerste editie ruim 130 studenten en ‘young professionals’ bij vijfentwintig bedrijven binnen. ,,Onbekend maakt onbemind. Maar voor een gave baan hoeven ze echt niet zodra het kan naar de Randstad”, zegt Boris van der Horst van de Juniorkamer.

Voor de bedrijven werkt het andersom: ze krijgen misschien wel net dat briljantje over de vloer dat ze maar wat graag in zouden lijven. De arbeidsmarkt is krap immers. Maar ook als dat niet meteen vast te stellen is, doet het succesvolle data-sciencebedrijf Building Blocksvan harte mee, zegt medeoprichter Merwin de Jongh. ,,Wij zijn hier tot groei gekomen, we willen graag iets voor de stad terugdoen. Veel van mijn vrienden zijn ook vertrokken, maar ik wil graag laten zien dat Tilburg ook echt een toffe stad is om te werken.”

'Nooit meer weg uit Tilburg’

‘Nooit meer weg uit Tilburg’ klinkt het ook in de presentatie die Bob van Woerkom vijftig meter verderop in de St. Josephstraat houdt voor een eerste groep, vijf jonge vrouwen sterk. LiveWall, het bedrijf waar hij de business development leidt, heeft ook vestigingen in Amsterdam en Londen. Maar het moederschip zal altijd in deze stad blijven.

In zeven jaar tijd groeide de specialist in online marketingcampagnes, apps en online platforms hard. Het ontwikkelde de Dumpert-videoapp, heeft RTL en Coca Cola onder z’n klanten. Op de begane grond en de zolder van het Duvelhok, waar het bedrijf nu zit, werken inmiddels 55 mensen. ,,Regionaal talent met ideeën is voor ons onwijs belangrijk”, laat Van Woerkom zijn gehoor weten. ,,En dan is het goed te weten dat je ook in een Tilburgse bureau voor de grote jongens mag werken.”

‘Enthousiast ontvangen’

De Udenhoutse Maud van den Bersselaar (24) aarzelt dan ook geen moment. Ze is actief op zoek naar een baan en schuift na afloop bij LiveWall vriendelijk doch beslist haar cv over tafel. Daarop prijkt geen ervaring, maar wel een in Edinburgh en Nice behaalde master international marketing. Ook bij Avec (bedenker en maker van creatieve producten) en Freshheads (bouwer van digitale platformen en diensten) speelt ze zich later in de middag op die manier in de kijker.

,,Ik heb die bedrijven heel bewust gekozen. Creatief, actief, hard aan het groeien, waardoor er vacatures ontstaan. Ik zie het maar zo: zij zetten de deur open zodat ik mezelf kan presenteren: wie ben ik, wat kan ik. En we worden ontzettend enthousiast ontvangen.”