Blijft de LocHal in Tilburg zonder loc? Of rijdt locomotief 1225 in 2022 de Spoorzone binnen?

TILBURG - Prachtig gebouw natuurlijk, die LocHal. Maar er ontbreekt één essentieel onderdeel: een locomotief zoals die ooit in dit imposante gebouw onder handen is genomen. In dit nieuwe jaar moet die Tilburg binnenrijden en ergens in de Spoorzone een plek krijgen. ,,Het is de kers op de taart.”