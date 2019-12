Blik, vel, houtje en je hebt muziek: workshop rommelpot in Tilburg

Kaatsheu­vel­naar mag Frankrijk 5 jaar niet in na betasten 10-jarige jongen op camping

14:06 KAATSHEUVEL/AMBAZAC - Voor het betasten van een 10-jarige jongen op een camping in Frankrijk is Kaatsheuvelnaar Jan R. veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Ook mag hij vijf jaar lang niet in Frankrijk komen.