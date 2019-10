Bloedprikbende sloeg mogelijk eerder toe in Dongen

Landpark Assisië opent zonnepark

18:04 BIEZENMORTEL - De zonnestralen deden nog even aardig hun best. Wel zo leuk donderdagmiddag op Landpark Assisië, want juist daarom draaide het. Het terrein waar ruim 200 mensen met een verstandelijke beperking wonen is een zonnepark rijker. Twee hectare groot, 6106 panelen in lange rijen, vanuit de trein Tilburg-Den Bosch goed te zien.