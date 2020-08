Bloedspoor leidt niet alleen naar verdachte (30) schietpartij Tilburg, maar ook naar explosief in woning

updateTILBURG - Een explosief is vrijdagmiddag gevonden in de woning waar de 30-jarige Tilburger werd aangehouden naar aanleiding van de schietpartij op het Paletplein afgelopen donderdagavond. Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) hebben het ‘bom-achtige voorwerp’ verwijderd.

Het explosief, dat volgens de politie een soort bom is, werd vannacht al ontdekt in een flat. Omdat toen niet zeker was dat het om een explosief ging, deed de EOD eerst onderzoek. Vrijdagmiddag is het verwijderd uit de woning. De woordvoerder kan niet zeggen of het om een zelfgemaakt explosief gaat, maar ‘het is geen handgranaat of iets dergelijks’. De omliggende woningen zijn niet ontruimd geweest.

Het explosief is meegenomen naar het buitengebied in Tilburg-Noord, waar hij tot ontploffing is gebracht door de EOD. Dat werd afgeschermd door de politie, waardoor er geen beelden van zijn.

Explosief tot ontploffing gebracht in buitengebied van Tilburg-Noord. © Toby de Kort

‘We nemen dit zeer serieus’

Er zijn in die woning nog meer zaken in beslag genomen, waarover de politie nu verder geen mededelingen kan doen. ,,We nemen de zaak zeer serieus”, zegt de politiewoordvoerder van Zeeland-West-Brabant. ,,We hebben nu een persoon aangehouden, maar wie de andere betrokken partij is, wordt nu onderzocht.”

Op de parkeerplaats bij supermarkt Albert Heijn en dierenwinkel Pets Place aan het Paletplein in Tilburg werd donderdagavond rond 19.20 uur geschoten. Bij de politie kwamen meerdere meldingen hierover binnen. Volgens een ooggetuige klonk het alsof er met een kalasjnikov werd geschoten. Er is een 30-jarige Tilburger als verdachte opgepakt in de buurt van de supermarkt.

Schoten op parkeerplaats bij Albert Heijn in Tilburg. © Jack Brekelmans

De recherche kwam middels een bloedspoor bij dit adres uit. De verdachte had een verwonding aan zijn linkerhand die in het ziekenhuis is onderzocht. Die verwondingen bleken van glasscherven te komen, niet van een vuurwapen.

De man wordt verhoord door de recherche.

‘Ik hoorde repeterend vuur’

Frank van der Schoot woont in een flat in de omgeving van het Paletplein. Hij hoorde donderdagavond een knal. ,,Ik dacht nog, dat zal wel een rotje zijn. Maar meteen daarna hoorde ik repeterend vuur, het klonk alsof er met een kalasjnikov werd geschoten. Dat is niet pluis, dacht ik.” Hij zag na het incident een auto met flinke vaart wegrijden.

Een andere omwonende had de schoten ook gehoord. ,,Het leek net het wilde westen. Ik zag een zilverkleurige auto met piepende banden wegrijden in de richting van de Baden Powelllaan.”

Schoten op parkeerplaats bij AH in Tilburg. © Jack Brekelmans