Bloemen leggen voor de bevrijders: zesde ‘Peace and Jam’ in Tilburgs Vrijheidspark

Bloemleggen kan de hele dag. Om 15.00 uur is er een kleine ceremonie in het park. Naast enkele plechtigheden en toepasselijke klanken van de trompet en doedelzak kunnen mensen dan met elkaar in gesprek gaan over vrijheid. Daarna is er een kleine kop koffie met uiteraard een ‘piece ’n jam’ (een boterham met jam) in de zaak Bij Cees.