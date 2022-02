Bloemen voor Fons, de schoenmaker die als standbeeld in Moergestel voortleeft

Beeld schoenma­ker Fons in Moergestel steunt zijn Belgische voorouders

MOERGESTEL - De voetbalkoorts rondom de Rode Duivels heeft ook het standbeeld van Fons van Herck in Moergestel in zijn greep gekregen. Het beeld van de schoenmaker op het Sint Jansplein is door iemand uitgedost als supporter van de Belgische voetbalploeg, die vanavond de halve finale op het WK speelt tegen Frankrijk.

10 juli